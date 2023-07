Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Un video muestra al general ruso más alto en su primer compromiso público desde el levantamiento de Wagner

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video que parece mostrar al general del ejército Valery Gerasimov hablando este domingo, su primera aparición pública desde la fallida insurrección de Wagner el mes pasado.

En un post junto al video de Telegram, el Ministerio de Defensa dijo que Gerasimov, que rara vez hace apariciones públicas, estaba escuchando un informe sobre los supuestos intentos de Ucrania de atacar objetivos en Crimea.

"El general de ejército Valeriy Gerasimov, comandante del grupo conjunto de tropas, escuchó un informe del coronel general Viktor Afzalov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas y Espaciales, sobre la destrucción de cuatro objetivos balísticos ucranianos", dijo el ministerio, una aparente referencia a la posición de Gerasimov como comandante de las tropas rusas en Ucrania.

CNN no ha podido verificar de forma independiente cuándo se grabó el vídeo.

Durante semanas, se ha cuestionado el paradero de los principales generales rusos, incluido Gerasimov, tras la breve rebelión del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin.

El mes pasado, el diario The Wall Street Journal informó que funcionarios occidentales creían que Prigozhin planeaba capturar a Gerasimov y al ministro de Defensa Sergei Shoigu. Cuando se les consultó sobre el informe publicado por The Wall Street Journal, dos fuentes de seguridad europeas dijeron a CNN que, si bien era probable que Prigozhin hubiera expresado su deseo de capturar a líderes militares rusos, no se había evaluado si tenía un plan creíble para hacerlo.