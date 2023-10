¿Cuál será el impacto económico de la guerra? La estrella de la NBA LeBron James califica de "trágicos e inaceptables" los ataques de Hamas contra Israel. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. ¿Quién apoya a Israel y quién a los palestinos?

Si bien los Gobiernos de diferentes países se han mantenido al margen y muchas naciones han apoyado la resolución de Naciones Unidas que llamó a la creación de dos estados, Israel y Palestina, como solución al conflicto, ambas poblaciones han tenido el reconocimiento oficial como estado a lo largo de los años por diferentes países. Además, cada uno de ellos tiene apoyos de diferentes bandos geopolíticos. Así está el apoyo a Israel y a los palestinos en la actualidad.

2. Cómo se inició el conflicto entre Israel y los palestinos

El conflicto actual entre israelíes y palestinos se remite a la declaración de independencia de Israel en 1948, un país que desde su fundación ha pasado por conflictos con sus vecinos, principalmente países árabes y musulmanes. Se trata de un conflicto de larga data que ha estado latente durante décadas y parece no tener un fin a la vista.

¿Cómo se podría negociar la paz entre Israel y Hamas? 2:38

3. ANÁLISIS | ¿Cómo consigue Hamas sus armas?

¿Cómo ha conseguido Hamas acumular la cantidad de armamento que le permitió llevar a cabo ataques coordinados que han causado más de 1.200 muertos y miles de heridos, sin dejar de lanzar cohetes sobre Israel? La respuesta, según los expertos, es una combinación de astucia, improvisación, tenacidad y la participación de un importante benefactor extranjero.

¿Por qué Hamas tomó rehenes en su incursión a Israel? 4:13

4. ¿Cuál será el impacto económico de la guerra?

Es poco probable que la guerra entre Israel y Hamas tenga un impacto significativo en la economía global, dijo este miércoles la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. "Si bien estamos vigilando los posibles impactos económicos de la crisis [en Israel], realmente no considero que sea un factor importante para las perspectivas económicas globales", dijo.

¿Podría afectar el conflicto en Israel a la economía global? 1:03

5. Crisis de liderazgo en el Partido Republicano

El congresista republicano Steve Scalise se retiró de la carrera por la presidencia de la Cámara de Representantes de EE.UU., después de que sus compañeros de partido no lograran unirse para respaldarlo tras la histórica destitución de Kevin McCarthy. Esta es la situación ahora.

Destitución de McCarthy avergüenza a algunos republicanos 3:02

A la hora del café

X, de Elon Musk, dice que ha eliminado "cientos" de cuentas afiliadas a Hamas

La CEO de X, Linda Yaccarino, respondió al funcionario de la UE, Thierry Breton, con una carta con fecha de este miércoles que publicó en X. Dijo que la compañía había "redistribuido recursos y reorientado los equipos internos que están trabajando las 24 horas del día para abordar esta situación en rápida evolución".

Video muestra a personas resguardadas en refugio antibombas durante el ataque de Hamas 3:31

La estrella de la NBA LeBron James califica de "trágicos e inaceptables" los ataques de Hamas contra Israel

LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers, calificó este miércoles de "trágicos e inaceptables" los ataques de Hamas contra Israel en un comunicado conjunto publicado en X, antes conocido como Twitter, con su socio Maverick Carter.

Tornados producen daños en ambas costas de la Florida mientras millones de personas siguen en riesgo

Posibles tornados dañaron casas y automóviles en Florida mientras millones de residentes del estado permanecen bajo amenaza de tornados este jueves por la mañana.

Chris Rock supuestamente invitó a salir a Jada Pinkett Smith en medio de rumores de divorcio

"Cada verano salían todos los informes de que Will y yo nos íbamos a divorciar", dijo Pinkett Smith a la revista People. “Y este verano en particular, Chris [Rock] pensó que nos íbamos a divorciar. Entonces me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir'”. Pinkett Smith dijo que la llamada la tomó por sorpresa.

El presentador de los Oscar 2023 bromea sobre la bofetada de Will Smith 0:56

Martin Scorsese presenta "Killers of the Flower Moon" en la Ciudad de México

Martin Scorsese presentó en la Ciudad de México su película más reciente, "Killers of the Flower Moon". Scorsese estuvo acompañado por parte de su equipo de producción, incluido el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, con quien ya ha trabajado en cuatro proyectos. La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone, se estrenará en cines el 20 de octubre. Más tarde, se podrá ver en Apple TV+.

La cifra del día

US$ 1.765 millones

Un boleto vendido en California obtuvo el segundo premio mayor en la historia del Powerball y de la lotería estadounidense en el sorteo de este miércoles por la noche, según informó la compañía.

La cita del día

"Su muerte fue una bendición"

CNN habló con un hombre originario de Irlanda que explicó que, el día del ataque de Hamas, su pequeña hija había ido a pasar la noche con una amiga dentro del mismo kibutz, la comunidad judía agrícola a la que pertenecen. Él describe que durante 12 horas se vio forzado a esconderse en un bunker, viviendo con angustia. Al ser rescatado, se enteró de que su hija había sido asesinada. Pero, en sus palabras, "su muerte fue una bendición", debido al escenario que imaginó si hubiese quedado viva.

Padre describe cómo se enteró de la muerte de hija a manos de Hamas 3:49

Y para terminar...

Aryna Sabalenka deja a un lado la raqueta y se divierte jugando fútbol

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka mostró su capacidad a la hora de hacer toques con el balón de fútbol. ¿Crees que puedes hacer más que la tenista número 1 del mundo?