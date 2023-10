Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y más

"No sé si están a salvo o no": familiares pierden contacto tras la caída de las comunicaciones en Gaza

Las personas que tienen familiares en Gaza le dijeron a CNN que no pudieron contactarse después de que las comunicaciones se interrumpieran en el enclave luego de fuertes ataques aéreos.

Jawwal, la compañía de telecomunicaciones palestina que proporciona servicios móviles a Gaza, emitió un comunicado este viernes por la noche diciendo que "el intenso bombardeo de la última hora ha resultado en la destrucción de todas las rutas internacionales restantes que conectan Gaza con el mundo exterior", lo que lleva a una "completa interrupción de los servicios de telecomunicaciones".

Said Alhayek, de 42 años, de Las Vegas, dijo que no ha podido comunicarse con su familia en Gaza.

"Es como estar sentado en la oscuridad sin saber qué te va a pasar, no puedo comunicarme con ellos en este momento, ni siquiera puedo saber si están bien o no, no sé si están a salvo o no", dijo Alhayek. "Además, el hecho de que hayan cortado la comunicación nos hace sentir como si estuvieran a punto de hacer algo terrible".

Adli Anwar, de 57 años, que vive en Ottowa, Canadá, también dijo que no tiene forma de comunicarse con su familia.

"No consigo nada; hace unas tres horas perdimos todas las comunicaciones, sin teléfonos, sin Internet, nada. Antes se conectaba, aproximadamente el 80% del tiempo, y ahora es el cero por ciento. No llega a la línea internacional", dijo Anwar.

CNN intentó llamar a varios contactos con números de Gaza durante la última hora, tanto a través de llamadas internacionales como de WhatsApp. En las llamadas internacionales, van directamente al correo de voz o aparece un mensaje automático que dice "el número al que estás llamando no está disponible actualmente. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde".

WhatsApp e iMessage no funcionan y, cuando se utiliza Internet para llamar, suena sin cesar.