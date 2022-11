Última hora del Mundial de Qatar 2022, en vivo: noticias y reacciones en directo

¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de noviembre?

Llega la segunda fecha de partidos de los Grupos G y H viene con partidos de Brasil, Suiza, Serbia, Camerún, Corea del Sur, Ghana, Portugal y Uruguay.

Partidos de hoy, 28 de noviembre, en el Mundial de Qatar 2022

Estos son todos los partidos que tendrán lugar este 28 de noviembre y la hora a la que comenzarán:

Camerún - Serbia

Hora local en Qatar: 13:00

Estados Unidos: 5 a.m. (hora de Miami ) - 2 a.m. (horario del pacífico)

México: 4 a.m.

Colombia 5 a.m.

Argentina: 7 a.m.

España: 11:00 a.m.

Corea del Sur - Ghana

Hora local en Qatar: 16:00

Estados Unidos: 8 a.m. (hora de Miami ) - 5 a.m. (horario del pacífico)

México: 7 a.m.

Colombia: 8 a.m.

Argentina: 10 a.m.

España: 14:00 p.m.

Brasil - Suiza

Hora local en Qatar: 19:00

Estados Unidos: 11 a.m. (hora de Miami ) - 8 a.m. (horario del pacífico)

México: 10 a.m.

Colombia: 11 a.m.

Argentina: 1 p.m.

España: 17:00 p.m.

Portugal - Uruguay

Hora local en Qatar: 22:00

Estados Unidos: 2 p.m. (hora de Miami ) - 12 a.m. (horario del pacífico)

México: 1 p.m.

Colombia: 2 p.m.

Argentina: 4 p.m.

España: 20:00