Las 5 cosas que debes saber este 15 de diciembre: Messi vs. Mbappé

Lionel Messi confirma que la final del domingo en Qatar será su último partido en un Mundial. Muere a los 40 años Stephen 'tWitch' Boss, DJ de “The Ellen DeGeneres Show”. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Messi vs. Mbappé

Francia derrotó a Marruecos y jugará la final contra Argentina. Será la posibilidad de la revancha para la Albiceleste por el partidazo del Mundial de Rusia 2018, cuando fueron eliminados por los galos. Además, será un duelo de goleadores, choque de titanes: Messi vs. Mbappé. Experiencia vs. juventud. El mejor del mundo por años contra el joven ganador más destacado. ¿Quién será el campeón?

2. La causa de la muerte del periodista estadounidense en Qatar

La esposa del destacado periodista estadounidense Grant Wahl, quien sufrió un colapso y falleció mientras cubría el Mundial de Qatar, afirma que su marido murió a causa de un aneurisma aórtico que se rompió.

Muere el periodista estadounidense Grant Wahl en el Mundial de Qatar 0:46

3. Los mapas de las nevadas en EE.UU.

Las tormentas no dan tregua en Estados Unidos. ¿Dónde se espera nieve en los próximos días? Aquí te mostramos el total de nieve que el Servicio Meteorológico Nacional predice que caerá en los estados del país.

Sistema de tormentas afecta a millones en EE.UU. 1:32

4. Así se prepara EE.UU. para una oleada de inmigrantes ante el final del Título 42

Se espera que el fin de la medida provoque un aumento de los cruces fronterizos porque las autoridades ya no podrán expulsarlos rápidamente como se ha hecho desde marzo de 2020.

publicidad

5. Estado de emergencia en Perú

En medio de las protestas tras la destitución de Pedro Castillo, el Gobierno de Perú acordó declarar el estado de emergencia en todo el país, según anunció este miércoles el ministro de Defensa, Alberto Otárola. El estado de emergencia tendrá una duración de 30 días.

Dina Boluarte anuncia proyecto de elecciones anticipadas para 2024 en Perú 1:17

--------------

A la hora del café

Stephen 'tWitch' Boss, DJ de “The Ellen DeGeneres Show”, se suicidó

Stephen 'tWitch' Boss, DJ de "The Ellen DeGeneres' Show" y bailarín que saltó a la fama en "So You Think You Can Dance", se suicidó este martes, según información del médico forense del condado Los Ángeles.

¿Quién era el DJ del programa de Ellen DeGeneres? 1:38

Twitch Recap: cómo conseguir tu resumen anual paso a paso

Como lo hace cada año Spotify, Twitch también ofrece la posibilidad a sus usuarios de conocer cómo ha sido su actividad durante el año dentro de la plataforma cada vez más popular para emitir transmisiones en directo. Así lo puedes generar.

"Avatar: The Way of Water" reaviva el asombro de una manera que no te puedes perder

Trece años después de la primera entrega, el director James Cameron lo ha vuelto a hacer con "Avatar: The Way of Water", un ejercicio de vanguardia que reaviva esa sensación de asombro y exige ser vista por cualquiera que siga interesado en ver películas en el cine.

Jay Leno relata cómo "su cara se prendió en llamas" durante la primera entrevista desde el accidente

En una entrevista con Hoda Kotb de "Today", la primera que concede desde el incidente el pasado 12 de noviembre, el comediante de 72 años dijo que trabajaba debajo de un auto antiguo de 1907 junto a su amigo Dave Killackey cuando una serie de hechos provocaron sus lesiones.

Jay Leno habla sobre el accidente que le causó quemaduras 1:29

La "fatiga por vacunación" hace más vulnerable a EE.UU. frente a la influenza

La temporada de influenza comenzó antes de lo previsto en Estados Unidos este año, pero las tasas de vacunación distan mucho de seguir el ritmo.

--------------

La cifra del día

US$ 171.000 millones

Bernard Arnault, presidente del gigante francés de artículos de lujo LVMH, acaba de convertirse en el primer europeo en encabezar la lista de Bloomberg de las personas más ricas del mundo, relegando a Elon Musk al segundo lugar. Su fortuna es de US$ 171.000 millones.

Ni Bezos ni Musk. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? 0:37



--------------

La cita del día

“Mucha felicidad, poder conseguir esto. Terminar mi recorrido en los Mundiales jugando mi último partido en una final”

Lionel Messi confirma que la final del domingo en Qatar será su último partido en un Mundial.

Messi y su día familiar después de llegar a la final de Qatar 0:49

--------------

Y para terminar...

Así es la "abuela la la la", famosa en Argentina por apoyar a la selección en el Mundial

La selección de Argentina le ganó este martes a Croacia con una gran victoria de 3 a 0 y así logró llegar a la final. Entre las celebraciones hubo una en particular que llamó la atención y se viralizó en redes y medios: una vecina que se sumó a un grupo de jóvenes para celebrar con ellos. La consigna que le armaron los amigos, “abuela la la la”, ya se escucha por todo el país.