Donald Trump bajo arresto en la corte en Nueva York, en vivo: noticias, última hora y reacciones

"Parece tan surreal": el mensaje de Trump antes de entregarse

El expresidente Donald Trump publicó un mensaje en la red social Truth Social mientras se dirigía al Palacio de Justicia.

"Me dirijo al Bajo Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece tan SURREAL - WOW, me van a ARRESTAR. No puedo creer que esto esté pasando en América. MAGA!", escribió el exmandatario, que quedó bajo arresto a la espera de su comparecencia judicial.