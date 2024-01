Última hora de la violencia en Ecuador y el conflicto armado interno, en vivo: noticias y más

Varios líderes internacionales expresaron su repudio a la violencia en Ecuador y manifestaron su apoyo al Gobierno de Noboa.

La Embajada de España en Quito condenó los actos violentos en Ecuador a través de X, antes Twitter, este miércoles y expresó solidaridad con las víctimas.

"Condenamos los actos violentos de los últimos días cometidos por grupos criminales y nos solidarizamos con las víctimas. Apoyamos a las instituciones democráticas de Ecuador para restablecer la normalidad en la vida del pueblo hermano ecuatoriano."

El presidente de Panamá también expresó su solidaridad con los ecuatorianos.

"Al expresar nuestra solidaridad al Gobierno del Presidente @DanielNoboaOk, lamentamos los hechos que se han suscitado y que comprometen la estabilidad y el estado de derecho en este hermano país".

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también manifestó su apoyo a la decisión Daniel Noboa de declarar estado de excepción.

"Transmitimos nuestro apoyo a las medidas provisionales de emergencia tomadas por el Presidente Daniel Noboa. La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en el marco de los derechos ciudadanos es fundamental en la región. El control de los centros de privación de libertad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado es imprescindible. Ecuador puede contar con el trabajo de la Secretaría General de la OEA en sus esfuerzos por la seguridad en el país."

Desde Israel, la vicepresidenta de Ecuador Verónica Abad, da espaldarazo a la decisión de Daniel Noboa de declarar conflicto armado interno.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se manifestó sobre la violencia en Ecuador.

"#Ecuador: #CIDH condena los hechos de violencia en cárceles, los atentados con explosivos y todo el accionar planificado del crimen organizado; llama a la investigación diligente de los hechos. A la vez, informa que sigue monitoreando la situación de derechos humanos durante la vigencia del estado de excepción decretado el 8 de enero y ampliado el 9 de enero. La actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida, subordinada y complementaria a las fuerzas civiles, con regulación y control. #DerechosHumanos"

El embajador Brian A. Nichols dijo en X, antes Twitter, este martes que se encuentra "extremadamente preocupado por la violencia y los secuestros actuales en Ecuador" y expresó el apoyo de Estados Unidos "para brindar asistencia al gobierno ecuatoriano y permaneceremos en estrecho contacto con el Presidente".

