Mariupol se enfrenta a una situación "crítica", dice el alcalde

La ciudad clave del sureste de Ucrania, Mariupol, está "rodeada" por las fuerzas rusas, dijo este jueves el alcalde de la ciudad a CNN.

"Nuestro ejército ucraniano y la Guardia Nacional son muy valientes, se mantienen en pie y luchan por Ucrania, por Mariupol. Pero la situación es bastante crítica", dijo Sergei Orlov a John Berman de CNN, pidiendo a Occidente que proporcione más apoyo militar.

"Estamos pidiendo ayuda, ayuda militar, y estamos esperando la ayuda militar", dijo Orlov. "Nuestras fuerzas internas son muy valientes, pero estamos rodeados por el ejército ruso, que tiene más gente en su ejército".

En una entrevista en el programa New Day de CNN, Orlov dijo que Mariupol se había enfrentado a 26 horas de bombardeos continuos, y advirtió que la ciudad se enfrenta ahora a una crisis humanitaria.

"Están destruyendo nuestra ciudad con todas las armas, desde la artillería, desde los bombardeos aéreos, desde los cohetes tácticos, desde los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple", dijo Orlov.

No tenemos electricidad en toda la ciudad, no tenemos suministro de agua, no tenemos sistemas sanitarios, no tenemos calefacción", añadió.

El alcalde también dijo que los bombardeos rusos habían apuntado a múltiples edificios civiles, como viviendas, guarderías y escuelas, pero añadió que el número de muertos civiles en la ciudad sigue sin estar claro.

"No sabemos cuántos, porque no podemos recoger todos los cuerpos y no podemos contarlos", dijo Orlov.

En una sesión informativa por video este jueves, el general de división ruso Igor Konashenkov dijo que los militares rusos habían avanzado alrededor de Mariupol, repitiendo las afirmaciones de que no estaban atacando zonas civiles en Ucrania.

Rusia niega sistemáticamente haber causado víctimas civiles en Ucrania, pero los medios de comunicación y los observadores internacionales han documentado ampliamente las víctimas civiles y los daños a la infraestructura civil.