Asesinan a tiros al rapero XXXTentacion en Florida

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Lo más importante

XXXTentacion tenía 20 años, su verdadero nombre era Jahseh Onfroy

Abandonaba una tienda de autos deportivos, antes de las 4:00 p.m., cuando dos hombres en una camioneta de color oscuro le dispararon y lo mataron

Jahsen Onfroy, de Plantation, Florida, saltó a la fama después de que su canción "Look at Me" se viralizara en redes sociales