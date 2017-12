"The Shape of Water" lidera nominaciones al Globo de Oro

La película del director mexicano Guillermo del Toro lidera con 7 nominaciones la edición 2018 de los Globo de Oro, seguida por "The Post" y "Three Billboards". En cuanto a lo más destacado de la pantalla chica, "The Crown", "Stranger Things", "This is Us" y "The Handmaid's Tale" disputarán el galardón a mejor serie de televisión contra el grán éxito de "Juego de Tronos".