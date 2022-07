Así ha sido, día a día, la guerra en Ucrania: datos y cronología sobre la invasión rusa

Exclusiva CNN: el general ruso que lidera las atrocidades contra civiles 7:38

(CNN Español) -- La invasión de Ucrania por parte de Rusia no cesa. Los combates continúan en varios puntos del país. Esta es la cronología de los hechos.

Los combates comenzaron el 24 de febrero, cuando tropas rusas —provenientes de Rusia y Belarús— cruzaron la frontera en varios puntos e invadieron Ucrania, tras meses de tensiones y acumulación de fuerzas militares.

Datos básicos

Ucrania, una ex república soviética independizada en 1991, mantiene una difícil relación histórica con su vecina Rusia, y en las últimas décadas se ha acercado a la Unión Europea y la OTAN, formada en 1949 para contrarrestar a la Unión Soviética.



En 2014 Rusia invadió y anexó la península de Crimea, parte del territorio de Ucrania, y meses después rebeldes prorrusos se levantaron en el este del país, formando las repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk —apoyadas por Moscú—, y dando inicio a una guerra civil que aún persiste.

La llegada al poder del presidente ucraniano Volodymir Zelensky, cercano a Occidente, en 2019, dio inicio a una nueva ola de tensiones, y a finales de 2021 Rusia comenzó a desplegar soldados, vehículos y aviones en la frontera con Ucrania antes de la invasión.

Moscú ha citado a la expansión de la OTAN en Europa del Este como una de las principales causas de la escalada.

Cronología de la invasión de Ucrania

21 de febrero - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó decretos que reconocen a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, en la región ucraniana de Donbás, en una ceremonia transmitida por la televisión estatal. El anunció ocurrió tras un discurso extenso en el que acusó a Estados Unidos y la OTAN de intentar convertir a Ucrania en un puesto militar para amenazar a Rusia.

24 de febrero - Putin anuncia el inicio de una "operación militar especial" en Ucrania. Poco después, tropas rusas cruzan la frontera e invaden el país, mientras se reportan bombardeos en las principales ciudades ucranianas, incluyendo Kyiv y Járkiv, y la planta nuclear de Chernobyl es capturada por los rusos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ordena una movilización militar general "con el fin de garantizar la defensa del Estado, mantener la preparación para el combate y la movilización de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y otras formaciones militares".



25 de febrero - Las tropas rusas avanzan desde el norte, este y sur sobre las principales ciudades, y la resistencia ucraniana se endurece. Mientras tanto, la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, anuncian nuevas sanciones contra Rusia dirigidas a los sectores financieros, energéticos y de transporte del país, y la política de visas.

26 de febrero - Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá, anuncian la expulsión de ciertos bancos rusos de SWIFT, la red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo.

Comienza la batalla por Kyiv, la capital, y Zelensky promete que Ucrania se mantendrá firme y rechaza la oferta de EE.UU. de ser evacuado.

27 de febrero - Putin ordena que las fuerzas de disuasión de su país, que incluyen armas nucleares, entraran en su máximo estado de alerta, lo que generó fuertes críticas por parte de países de Occidente y de la OTAN.

Las fuerzas rusas enfrentan una "dura resistencia" y su impulso se ralentiza en la parte norte de Ucrania, mientras que las fuerzas están teniendo "un poco más de éxito" en el sur, dice un funcionario de defensa de EE.UU.

28 de febrero - Finalizan las conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia sobre la situación, según informaron medios estatales rusos, y se anuncia una segunda ronda de negociaciones. Mientras tanto las fuerzas rusas "siguen intentando" tomar el terreno ucraniano en todo el país, según militares ucranianos.

Zelensky, por su parte, pide a la Unión Europea que "admita urgentemente a Ucrania" en el bloque, al tiempo que la inteliencia ucraniana sugiere que Belarus está preparada para unirse a la invasión rusa, según un funcionario ucraniano.

Además, la FIFA y la UEFA anuncian que todos los equipos de fútbol de Rusia, ya sean nacionales o clubes, quedan suspendidos de competencias de ambas organizaciones futbolísticas "hasta nuevo aviso".

1 de marzo - Se reportan fuertes bombardeos con misiles rusos en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, que dejan al menos seis heridos, según el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania en una publicación de Telegram.

La Unión Internacional de Patinaje (ISU) suspende a los patinadores de Rusia y Belarús de participar en todas las competencias internacionales de patinaje sobre hielo, luego de la invasión rusa a Ucrania.

2 de marzo - Soldados rusos tomaron la ciudad ucraniana de Jersón. El alcalde de la ciudad ucraniana de Jersón, Ihor Kolykhaiev, dijo que el ejército ucraniano ya no está en la ciudad y que sus habitantes ahora deben cumplir las instrucciones de "personas armadas que acudieron a la administración de la ciudad", indicando que la localidad ahora está bajo control ruso. Las autoridades de Járkiv dicen que 34 civiles murieron el día pasado durante los ataques rusos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo que una Tercera Guerra Mundial que involucre a la OTAN y Rusia sería “nuclear”.

Adempás, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dice que más de 800.000 personas han migrado países vecinos desde Ucrania y que la situación podría convertirse en "la mayor crisis de refugiados de Europa en este siglo".

3 de marzo - Las delegaciones de Ucrania y Rusia se reunen por segunda vez en la frontera con Belarús para intentar llegar a un acuerdo para el cese de las hostilidades. Ambas partes dicen que se acordaron corredores humanitarios para civiles.

Se desata el caos y el pánico en Jersón mientras los residentes intentan conseguir productos de primera necesidad un día después de que la ciudad fuera tomada por Rusia.

Mientras que a ciudad clave del sureste de Ucrania, Mariupol, está "rodeada" por las fuerzas rusas, dijo este el alcalde de la localidad a CNN.

Se produce un incendio en instalaciones dentro de la planta nuclear de Zaporiyia, luego de combates entre russos y ucranianos. Tiempo después se reporta que el incendio ha sido controlado.

4 de marzo - Zelensky afirma que los esfuerzos del Kremlin por hacerse con la central nuclear de Zaporiyia son "terror a un nivel sin precedentes", y volvió a pedir a la OTAN que ponga en marcha una zona de exclusión aérea sobre su país. En tanto el OIEA aseguró que no hubo liberación de material radioactivo.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido afirma que la ciudad de Mariupol, en el sureste del país, todavía está bajo control ucraniano, pero está sujeta a "intensos ataques rusos".

Mientras tanto Putin comunica al canciller de Alemania, Olaf Scholz, que se programó una tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania para este fin de semana, según una lectura de la cancillería alemana tras una llamada telefónica entre ambos jefes de Estado este viernes.

5 de marzo - Funcionarios de EE.UU. y la OTAN creen que Rusia ahora está lista para "bombardear ciudades hasta que se rindan", y que podría desplegar hasta 1.000 mercenarios más en Ucrania.

Putin dice que consideraría que los países que imponen una zona de exclusión aérea sobre Ucrania participan en el conflicto, y que las sanciones impuestas a su país son “equivalentes a una declaración de guerra”.

Más de 1,2 millones de refugiados han abandonado Ucrania desde el 24 de febrero, informa la ONU.

6 de marzo - Un ataque ruso impactó un punto de evacuación civil en las afueras de Kyiv y, según los informes, mata a ocho personas, incluidos dos niños, cuando intentaban huir de sus hogares.

Además, crecen los temores por los civiles atrapados en las ciudades de Mariupol, Volnovakha y Kyiv mientras continúa el ataque ruso.

El Ministerio de Defensa ruso afirma que dejará de disparar a las 10 am hora local del lunes (2 am ET) para permitir que los civiles huyan de sus hogares en las ciudades ucranianas de Kyiv, Járkiv, Sumy y Mariupol, a pesar de haber incumplido acuerdos anteriores.

7 de marzo -Tiene lugar una tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, que no cumple las expectativas rusas, según anunció en la televisión estatal Russia 24 el asesor presidencial ruso Vladimir Medinsky, que encabeza la delegación rusa para las conversaciones con Ucrania.

El gobierno ucraniano acuerda con Rusia un corredor de evacuación para los civiles que huyen de la ciudad nororiental de Sumy, que ha sido testigo de continuos ataques aéreos y bombardeos rusos en los últimos días, que continúan.

Además, los embajadores de la Unión Europea acuerdan este lunes examinar los pedidos de Ucrania, Georgia y Moldova para ingresar en la UE, iniciando así el largo proceso hacia la adhesión.

8 de marzo - Ucrania afirma que ya está en marcha la ruta de evacuación prevista para ayudar a los civiles a abandonar la ciudad nororiental de Sumy, que ha sufrido continuos ataques rusos y ataques aéreos en los últimos días.

La salida de refugiados de Ucrania ha alcanzado los dos millones, según el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.

Apelando a la gente del "mundo", Zelensky acusa a los "líderes mundiales de no poner todo su empeño" en favor de Ucrania y sugirió que la inacción equivale a un "genocidio".

En tanto Biden anuncia la decisión de Estados Unidos de prohibir las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania.

9 de marzo - El ejército ucraniano ha acordado este miércoles un alto el fuego de 12 horas con Rusia para permitir la huida de los civiles a través de corredores humanitarios, incluso desde la asediada ciudad de Sumy.

Sin embargo, las fuerzas rusas bombardean un hospital maternoinfantil en Mariupol, en el sur de Ucrania.

Por otro lado, el gobierno de Ucrania prohibirá las exportaciones de productos agrícolas clave como el trigo, el maíz, los cereales, la sal y la carne, según una resolución del gabinete aprobada este martes.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señala que "no cabe duda de que Estados Unidos ha declarado una guerra económica a Rusia y que la está llevando a cabo. Esto es cierto de facto".

10 de marzo - Zelensky dice que el bombardeo sobre el hospital en Mariupol era "prueba de un genocidio" y reiteró su llamamiento a la OTAN para que declare una zona de exclusión aérea sobre el país. Crece también la condena internacional.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice este jueves que las condiciones que estableció su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para un alto el fuego en Ucrania “no son aceptables para nadie”.

La reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en Turquía, terminan sin que se haya alcanzado un acuerdo sobre corredores humanitarios o un alto el fuego.

11 de marzo - El presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos y sus aliados revocarán el estatus de "nación más favorecida" para Rusia, conocido como relaciones comerciales normales permanentes, un paso más de Estados Unidos y sus aliados del G7 y la Unión Europea para castigar a Rusia por su invasión no provocada y horrible de Ucrania.

El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, fue visto en un video cuando hombres armados se lo llevaron de un edificio gubernamental en la ciudad. Poco tiempo después, el fiscal regional de Lugansk respaldado por Rusia afirmó que Fedorov había cometido delitos de terrorismo y estaba bajo investigación. Zelensky calificó el hecho como un "crimen contra la democracia".

12 de marzo - Varios cientos de personas protestaron frente al ayuntamiento de la ciudad de Melitopol, en el sur de Ucrania, tras el arresto del alcalde Ivan Fedorov por parte de las fuerzas rusas.

"Libertad para el alcalde" y "Fedorov", cantó la multitud, según un breve video de la televisión estatal ucraniana en su página de Facebook. Informó que más de 2.000 personas acudieron al edificio ocupado exigiendo la liberación del funcionario.

Los ataques aéreos y con misiles rusos causaron daños en el norte y el sur de la capital ucraniana en la madrugada de este sábado, según funcionarios locales.

En Chernihiv, a unos 100 kilómetros al norte de Kyiv, el hotel Ucrania, un hito en la ciudad, fue atacado durante la noche.

El Vaticano manifestó que está dispuesto a hacer “todo lo posible” para ayudar a alcanzar un alto el fuego y negociar el fin de la guerra en Ucrania. En una entrevista con Vatican News, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo que la Santa Sede está “disponible para cualquier tipo de mediación”.

13 de marzo - Rusia atacó con misiles una base militar cerca de Lviv, ciudad cercana a la frontera con Polonia. 35 personas fallecieron. El periodista estadounidense Brent Renaud fue asesinado por soldados rusos; el reportero colomboestadounidense Juan Arredondo resultó herido.

El drama humanitario sigue afectando especialmente a la ciudad de Mariupol y todavía no llega el convoy.

Protesta masiva en la Jersón, al sur de Ucrania, una ciudad ya controlada por los rusos, mientras las delegaciones de Rusia y Ucrania acuerdan reunirse el lunes para negociar.

14 de marzo - Rusia pide a China ayuda militar y apoyo económico en Ucrania, según dos altos funcionarios estadounidenses.

El gobierno de Ucrania asegura que en la ciudad sitiada de Mariupol han muerto más de 2.500 civiles, y los que quedan no tienen electricidad, agua ni calefacción.

Continúan los ataques sobre Kyiv, y también se registran grandes daños en zonas residenciales de las ciudades de Járkiv, Mykolaiv, Dnipro, Chernihiv y Sumy.

15 de marzo - Nuevas imágenes satelitales muestran la destrucción generalizada en toda Ucrania, incluyendo casas dañadas en un pueblo cerca de Kyiv y casas en llamas en la ciudad sitiada de Mariupol.

Líderes de tres países europeos viajarán a Kyiv para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro del país, Denis Shmyhal, este martes, según el gobierno polaco.

16 de marzo- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que no espera que su país entre en la OTAN. Ese fue uno de los agravios que Putin citó en un intento de justificar su invasión.

Zelensky pronunció un emotivo discurso ante el Congreso de Estados Unidos, durante el que volvió a pedir ayuda para enfrentar la invasión rusa.

17 de marzo- Se registraron víctimas después de que los restos de un misil derribado alcanzaran un edificio residencial en Kyiv.

Las fuerzas invasoras se acercan a la capital, y los combates se intensifican en las afueras, mientras la ofensiva rusa entra en su cuarta semana.

18 de marzo- Rusia disparó seis misiles contra Lviv, según el ejército ucraniano. La ciudad está cerca de la frontera con Polonia y ha sido relativamente poco afectada por los ataques rusos.

Ucrania dice haber lanzado una contraofensiva para controlar los suburbios de Kyiv.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder de China, Xi Jinping, mantuvieron una reunión virtual de casi dos horas, en medio del asedio de Rusia a Ucrania.

19 de marzo - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió negociaciones de paz "sin demora" y advirtió que las pérdidas de Rusia serían "enormes" sin ellas.

En un gran mitin en Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, justificó la invasión de Ucrania como un asalto al "nazismo", pero una falla en la transmisión televisiva del evento lo cortó.

20 de marzo - Ucrania rechazó la demanda de Rusia de entregar Mariupol. Una persona murió después de una explosión en la capital ucraniana de Kyiv el domingo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le dijo a CNN el domingo que está abierto a las negociaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero que si fracasan, podría resultar en una guerra más amplia. La ONU dice que más de 900 civiles han muerto desde que comenzó la invasión.

21 de marzo - Después de días de lucha, las fuerzas ucranianas recuperaron el control de Makariv, una ciudad a 48 kilómetros al oeste de Kyiv, dijeron las Fuerzas Armadas de Ucrania en una publicación en Facebook el martes.

El líder de la oposición rusa Alexey Navalny ha sido declarado culpable de fraude, según la agencia de noticias estatal Tass, y condenado a nueve años de prisión.

22 de marzo - Mariupol ha quedado "reducida a cenizas", según Zelensky, mientras nuevas imágenes muestran a las fuerzas rusas atrincheradas en la ciudad portuaria del sur.

Mientras tanto, varias explosiones fuertes se escucharon este martes en Kyiv, la capital ucraniana, mientras la ciudad se encontraba bajo un toque de queda de 36 horas.

23 de marzo- Las fuerzas ucranianas dijeron que un contraataque al norte y al oeste de Kyiv parece haber hecho algunos avances y que recuperaron el control de Makariv, una ciudad al oeste de la capital.

La guerra no cesa en Mariupol, donde las imágenes por satélite muestran más incendios y destrucción en la ciudad asediada por el ejército ruso.

24 de marzo- La Marina ucraniana dice que destruyó un barco ruso en el puerto ocupado de Berdyansk en el Mar de Azov, a 70 kilómetros al suroeste de la ciudad sureña de Mariupol.

Un mes después de la invasión rusa de Ucrania, sus fuerzas están retrocediendo en torno a Kyiv y están tomando posiciones defensivas al noroeste de la capital, dijo un funcionario estadounidense.

25 de marzo - EE.UU. y la UE anunciaron un grupo de trabajo conjunto en un esfuerzo por sacar a Europa de su dependencia del petróleo y el gas rusos.

El presidente Biden viajó a Polonia en una visita que, según la Casa Blanca, pretende poner de relieve la crisis de los refugiados de la guerra.

Según la ONU, más de 3,6 millones de personas han huido de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa hace más de un mes.

26 de marzo- El ejército de Ucrania ha asestado "golpes poderosos" a Rusia, dijo el presidente Volodymyr Zelensky, al renovar los llamados a entablar conversaciones con Moscú.

27 de marzo- Ucrania recuperó varios pueblos en poder de las fuerzas rusas con una serie de contraataques, incluso al este de Járkiv y al noroeste de Mariúpol, luego de que misiles rusos impactaran la ciudad occidental de Lviv.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, repitió su pedido de más asistencia militar y dijo que su país solo pide el 1% de los tanques y aviones de la OTAN.

28 de marzo- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que está dispuesto a aceptar un estatus neutral como parte de un acuerdo de paz con Rusia, pero que cualquier acuerdo tendría que ser sometido al pueblo ucraniano en un referéndum.

29 de marzo- Las fuerzas rusas se han estancado en gran medida en varias partes de Ucrania, incluidos los alrededores de Kyiv, según un alto funcionario de defensa estadounidense.

30 de marzo- Los funcionarios estadounidenses se muestran escépticos ante las afirmaciones de Rusia de una posible desescalada y el Pentágono advierte que el movimiento de tropas cerca de Kyiv es "un reposicionamiento".

Un alto funcionario ucraniano también rebatió la afirmación rusa, citando bombardeos en Chernihiv y el derribo de cohetes en Kyiv.

31 de marzo- El alcalde de Chernihiv dijo que la ciudad fue objeto de un "ataque colosal" a pesar de las afirmaciones de Rusia.

Un pequeño número de fuerzas rusas cerca de Kyiv ha comenzado a "reposicionarse", pero los ataques contra la capital continúan, dijo el Pentágono.

1 de abril- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, viajó a India para discutir allí la situación en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que destituyó a dos altos generales ucranianos, a quienes calificó como "antihéroes".

2 de abril- El presidente de Ucrania dijo que las tropas rusas se están alejando "lenta pero notablemente" del norte del país, y agregó que se están realizando preparativos para más posibles ataques rusos en la región oriental de Donbás y Járkiv.

3 de abril- En Bucha, al noroeste de la capital, las imágenes muestran cuerpos de civiles esparcidos por una calle, y los reporteros de CNN observaron una fosa común en la ciudad.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió que se pusiera fin a los "crímenes de guerra" rusos, ya que la actual retirada de las fuerzas rusas en torno a Kyiv revela presuntas atrocidades.

4 de abril- El presidentede Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que el número de víctimas civiles puede ser mucho mayor en otras ciudades liberadas del control ruso tal como ocurrió en Bucha.

Un número cada vez mayor de dirigentes —entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden— acusan a las fuerzas rusas de cometer "crímenes de guerra".

5 de abril- Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Volodymyr Zelensky afirmó que los rusos mataron a civiles en Bucha por "placer".

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia que incluyen a las hijas del presidente Vladimir Putin.

6 de abril- A pesar de que Moscú está cambiando su enfoque militar hacia el este del país, el jefe de la OTAN dijo que la guerra podría durar años ya que Rusia todavía quiere "toda Ucrania".

Las autoridades ucranianas afirman que se están produciendo importantes combates en el este, y el gobernador militar regional de la región de Luhansk ha instado a los civiles a evacuar algunas ciudades.

7 de abril- Decenas de personas murieron y resultaron heridas en un ataque con misiles rusos en una estación de tren utilizada como centro de evacuación en la ciudad oriental de Kramatorsk, según funcionarios ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la situación en Borodianka, un suburbio de Kyiv, era "mucho más aterradora" que en Bucha tras la retirada de las fuerzas rusas.

8 de abril- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que un ataque con misiles rusos en una estación de tren que mató al menos a 50 personas en la ciudad oriental de Kramatorsk fue "otro crimen de guerra de Rusia, por el cual todos los involucrados serán responsables".

Las autoridades de las ciudades cercanas a Kyiv, incluidas Bucha y Makariv, han encontrado cientos de cadáveres de civiles mientras evalúan la destrucción tras la retirada de las fuerzas rusas de los alrededores de la capital.

9 de abril- El gobernador militar de la región de Luhansk, en el este de Ucrania, dijo que los corredores de evacuación para civiles se estaban "ajustando" luego de un ataque con misiles rusos en la estación de tren de Kramatorsk el viernes.

10 de abril- El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que Ucrania está "preparada" para una gran ofensiva rusa en el este del país.

Aumenta el número de muertos por el ataque de un misil ruso la semana pasada contra una estación de tren repleta de evacuados.

11 de abril- El presidente de Ucrania dijo que las tropas rusas que se retiraban del norte dejaron miles de minas en un acto deliberado que consideró un crimen de guerra.

Ucrania está investigando unos 5.800 casos de presuntos crímenes de guerra rusos, según su fiscal general.

12 de abril- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó por primera vez de "genocidio" las atrocidades cometidas en Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que las conversaciones de paz con Ucrania habían llegado a un "callejón sin salida" y prometió que "no detendrá las operaciones militares".

13 de abril- Estados Unidos y la Unión Europea prometieron una ayuda militar combinada de US$ 1.300 millones más para Ucrania.

Surgen afirmaciones contradictorias sobre un buque de guerra ruso que, según Rusia, fue evacuado debido a un incendio, pero que, según un funcionario ucraniano, fue alcanzado por un ataque con misiles.

14 de abril- Se hundió el buque de guerra ruso Moskva, según las noticias estatales rusas que citan al Ministerio de Defensa ruso.

Los preparativos rusos continúan en el este para una operación ofensiva, entrenando unidades adicionales y reuniendo fuerzas de aviación, según las fuerzas armadas de Ucrania.

15 de abril- Dos misiles ucranianos alcanzaron al Moskva, uno de los buques de guerra más importantes de Rusia, lo que provocó que se hundiera en el mar Negro, dijo un alto funcionario de Defensa de Estados Unidos. Rusia ha negado las afirmaciones de Ucrania de haber atacado el barco, diciendo que un incendio a bordo hizo que explotaran las municiones.

16 de abril- El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, instó a los residentes que han evacuado la capital a que se abstengan de regresar después de que la ciudad "fuera atacada" este sábado por la mañana.

Los ataques rusos se intensifican en el este de Ucrania.

17 de abril- Los funcionarios del puerto de Mariúpol, en el sureste del país, rechazaron un ultimátum ruso que exige la rendición de las fuerzas ucranianas en la ciudad, escenario de un asedio sostenido y brutal. Rusia respondió diciendo que "eliminaría toda resistencia".

Zekensky calificó la situación en Mariupol de "inhumana" y dijo que cualquier otro crimen de guerra ruso imposibilitaría las negociaciones.

Mientras tanto, los intentos de acordar rutas de evacuación seguras para los civiles atrapados en los combates en el sur y el este de Ucrania el domingo fracasaron, pero las autoridades locales instaron a la gente a abandonar la zona.

18 de abril- Rusia bombardeó ciudades de toda Ucrania el lunes por la mañana, con ataques de misiles reportados en Lviv y Dnipro después de los fuertes bombardeos del fin de semana en Luhansk y Járkiv.

Zelensky declaró a CNN que Ucrania no está dispuesta a ceder territorio en el este para poner fin a la guerra.

19 de abril- La guerra de Rusia en Ucrania se ha concentrado en la región de Donbás, una zona industrial al este de Ucrania. El presidente Vladimir Putin parece estar determinado a ocupar la región. Aquí más detalles de por qué Donbás es el corazón de está invasión.

Rusia será marcado como una “fuente del mal” por atacar a civiles, dijo Zelensky, en un discurso el martes.

20 de abril- Las fuerzas ucranianas repelieron "numerosos intentos de avance" de las tropas rusas en la línea de control del Donbás.

Los civiles en Luhansk han sido instados a evacuar después de que las fuerzas ucranianas "perdieran" el control de la ciudad de Kreminna durante los intensos combates.

Ucrania sigue resistiendo los ataques rusos en Mariúpol, y un comandante ucraniano dijo a CNN que la situación en la planta de Azovstal, uno de los últimos bastiones de la ciudad que aún está bajo control ucraniano, es "crítica".

21 de abril- El intento de evacuación de la región de Luhansk se ve interrumpido por los bombardeos rusos, según un funcionario militar

Funcionarios ucranianos describieron intensos combates en las regiones de Donetsk y Luhansk en medio de la ofensiva rusa en el Donbás.

Putin desechó los planes de asaltar la planta siderúrgica de Azovstal en la ciudad portuaria ucraniana de Mariúpol, donde se encuentran los últimos defensores.

22 de abril- Las autoridades ucranianas afirman haber identificado nuevas fosas comunes en las afueras de la ciudad asediada de Mariúpol. Nuevas imágenes por satélite respaldan sus afirmaciones.

Putin, proclamó que el esfuerzo de las fuerzas rusas por capturar Mariúpol fue un "éxito", aunque se sigue combatiendo.

Además, un alto cargo militar en Rusia reveló que el objetivo de invasión de Ucrania ordenada por Moscú es tomar el "control total" de la región de Donbás y todo el sur de Ucrania.

23 de abril- Las fuerzas rusas continuaron bombardeando la ciudad nororiental de Járkiv y la región, dijo un gobernador militar ucraniano.

"Los ocupantes rusos continúan disparando contra la infraestructura civil de Járkiv y la región", dijo Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar regional de Járkiv. "Durante el día, los ocupantes infligieron 56 ataques, como resultado, 19 heridos, dos personas muertas".

Las fuerzas rusas continuaron bombardeando la ciudad de Mykolaiv durante la noche, dijo un gobernador regional de Ucrania, lo que llevó a las autoridades a imponer un toque de queda antes del período de Pascua.

24 de abril- Los diplomáticos estadounidenses volverán a Ucrania, según anunció el secretario de Estado Antony Blinken al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, dijo que las fuerzas rusas estaban "atacando continuamente" la planta siderúrgica Azovstal, en Mariúpol, este domingo de Pascua.

25 de abril- La invasión y las atrocidades de Rusia en Ucrania son "indefendibles", dijo el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin.

En tanto, la ciudad de Jersón cayó en manos rusas, y Rusia anunció que organizará una votación que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó de "referéndum falso".

26 de abril- La UE acusó a Rusia de intentar "chantajear" al bloque con el gas luego de que Moscú interrumpiera el suministro a Polonia y Bulgaria tras negarse a pagar en rublos.

Se escucharon explosiones en tres regiones rusas fronterizas con Ucrania, según informaron las autoridades locales y los medios de comunicación estatales rusos.

Ucrania reconoció la pérdida de varias ciudades y pueblos del este mientras Rusia intensifica su ofensiva terrestre.

27 de abril- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que cualquier país que interfiera en Ucrania recibirá una respuesta "rápida como un rayo" de Moscú.

El estadounidense Trevor Reed, exmilitar detenido en Rusia desde 2019, fue liberado en un canje de prisioneros y ya está de regreso en EE.UU.

28 de abril- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su consternación por la noticia de que un estadounidense, Willy Joseph Cancel, murió mientras luchaba junto a las fuerzas ucranianas.

"Es muy triste. Dejó atrás a un bebé", dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca mientras dirigía una reunión.

29 de abril- Rusia rechaza todas las propuestas de evacuación de la ciudad portuaria sitiada de Mariúpol, donde se dice que unos 100.000 civiles están atrapados, según un funcionario ucraniano.

Además, Rusia ha publicado un video que muestra que está utilizando un submarino en el Mar Negro para lanzar ataques con misiles de crucero contra Ucrania, lo que confirma afirmaciones militares ucranianas anteriores.

30 de abril- La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, dijo al periódico polaco Rzeczpospolita que la guerra "ha cambiado todo por completo, incluidas nuestras vidas", y cree, basándose en las atrocidades que ha visto, que el verdadero propósito de Rusia es destruir su país.

1 de mayo- Evacúan a civiles de la planta de acero de Azovstal.

2 de mayo- Un comandante entre los soldados ucranianos en la planta de acero sitiada de Azovstal dice que el complejo estuvo bajo "fuego constante" desde la madrugada. Mykhailo Vershynin, jefe de la Policía de Patrulla de Mariúpol, dijo a CNN que “después de que se fue la misión de la Cruz Roja, hemos estado bajo fuego constante desde la madrugada. La artillería y la artillería naval disparan sin pausa. Los ataques aéreos caen constantemente”.

3 de mayo- Ucrania reportó ataques con misiles en distintas partes del país. Un asesor del Ministerio del Interior afirmó que un misil fue derribado cerca de Kyiv, mientras en el oeste del país, en Lviv, se reportan daños en subestaciones de energía. En medio de los bombardeos, docenas de evacuados de la ciudad de Mariúpol lograron llegar a través de un corredor humanitario a un punto seguro. Nuestro corresponsal en Lviv, Gustavo Valdés, nos trae los detalles en este resumen sobre la guerra en Ucrania.

4 de mayo- Un comandante ucraniano en la planta siderúrgica de Azovstal dijo que se están desarrollando "batallas sangrientas" con las fuerzas rusas dentro del complejo después de que violaron el perímetro.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que 344 personas fueron evacuadas de Mariupol y las áreas circundantes a Zaporiyia el miércoles. El Ministerio de Defensa ruso dijo que abrirá corredores de evacuación desde la planta de Azovstal.

5 de mayo- Los combates se intensifican en Mariúpol mientras las tropas ucranianas defienden una planta siderúrgica con cientos de civiles atrapados dentro, incluidos 30 niños.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se disculpó por los comentarios que su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, hizo sobre Hitler y los judíos.

6 de mayo- Las medallas, las señales de tráfico y las estatuas han sido algunos de los primeros símbolos de la toma por parte de Rusia de partes del sur de Ucrania, y especialmente de Mariúpol.

Esta semana, el líder de la autodenominada República Popular de Donetsk (RPD), Denis Pushilin, y un alto cargo del partido Rusia Unida de Vladimir Putin, Andrei Turchak, han entregado medallas "por la liberación de Mariúpol".

La RPD ha trabajado duro para cambiar las señales de tráfico del ucraniano al ruso, especialmente las de la entrada a Mariúpol.

7 de mayo- El Estado Mayor dijo que en el área de Tsyrkuny y Rusky Tyshky al este de Járkiv, "los ocupantes [rusos] volaron tres puentes de carretera para frenar las acciones de contraofensiva de las Fuerzas de Defensa".

8 de mayo- La primera dama de EE.UU., Jill Biden, pasó parte del Día de la Madre haciendo un viaje no anunciado a Uzhhorod, Ucrania, una pequeña ciudad en el extremo suroeste de Ucrania, país que durante las últimas 10 semanas ha estado bajo la invasión de Rusia.

9 de mayo- Las fuerzas rusas están apuntando a Odesa. Tres misiles hipersónicos Kinzhal fueron disparados desde un avión y alcanzaron un "objetivo de infraestructura turística", dijo un funcionario ucraniano.

En el Día de la Victoria anual de Rusia, el presidente Vladimir Putin reiteró su acusación de que Occidente no le dejó más remedio que invadir Ucrania. Ofreció pocas pistas sobre la dirección del conflicto. La Casa Blanca describió las acusaciones de Putin sobre las amenazas de la OTAN a Rusia como “evidentemente falsas y absurdas”.

10 de mayo- Los soldados ucranianos atrapados en la planta siderúrgica de Azovstal dicen que hubo un intenso bombardeo durante la noche y que, durante un tiempo, perdieron el contacto con el hospital de campaña del complejo en Mariúpol.

El subcomandante del Regimiento Azov, el capitán Svyatoslav Palamar, dijo que el bombardeo había durado toda la noche y que había incluido aviones rusos.

11 de mayo- Los contraataques ucranianos cerca de la frontera rusa en Járkiv dejan "muy preocupados" en Moscú, según un alto funcionario ucraniano. Las fuerzas rusas, sin embargo, tienen fuerza suficiente para otro ataque en el área, dijo el funcionario.

Los misiles alcanzaron dos áreas de Sloviansk en el este de Ucrania, según el alcalde de la ciudad. La ciudad es un objetivo principal de las fuerzas rusas que intentan avanzar hacia el sur en la región de Donetsk.

12 de mayo- El presidente y la primer ministro de Finlandia anunciaron su apoyo a unirse a la OTAN, acercando a la nación nórdica, que comparte una frontera de más de 1.200 kilómetros con Rusia, un paso más hacia la membresía de la alianza militar liderada por Estados Unidos. El Kremlin dijo que la medida sería una amenaza para Rusia.

13 de mayo- Las fuerzas ucranianas continúan presionando con una contraofensiva en la región nororiental de Járkiv después de que las imágenes satelitales mostraran que al menos tres puentes clave en el área fueron demolidos. La retirada de las fuerzas rusas de áreas alrededor de la segunda ciudad más grande de Ucrania ha revelado nuevas evidencias de atrocidades.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que Ucrania ha retomado seis asentamientos de manos de las fuerzas rusas desde el viernes y 1.015 en total desde el comienzo del conflicto en febrero.

14 de mayo- Rusia suspendió las exportaciones de energía a Finlandia, confirmó el operador finlandés Fingrid a CNN este sábado.

La vicepresidenta sénior de operaciones del sistema de energía de Fingrid, Reima Päivinen, dijo que el suministro se cortó efectivamente a las 12 a. m. CET del sábado (7 p. m. ET el viernes).

Agregó que la suspensión no tuvo ningún impacto en el mercado y que Finlandia “puede hacer frente” al corte, ya que la electricidad rusa representa una pequeña fracción del consumo total del país.

15 de mayo- El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, le dijo el sábado a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, que la nación nórdica decidirá "buscar la membresía en la OTAN en los próximos días", informó la oficina de Niinistö en un comunicado. Putin calificó tal medida como un "error", y Rusia suspendió sus exportaciones de energía a Finlandia.

16 de mayo- Las fuerzas ucranianas han completado su "misión de combate" en Mariúpol, según un comunicado del Ejército del país. Se produce después de que cientos de personas fueran evacuadas de una planta siderúrgica que era el último reducto de la ciudad bajo el implacable bombardeo ruso.

17 de mayo- La batalla por la enorme planta siderúrgica Azovstal de Mariupol parece estar llegando a su fin, después de que cientos de los soldados ucranianos que permanecían en la instalación fueran evacuados.

18 de mayo- Un soldado ruso acusado de matar a un civil desarmado en Ucrania se declaró culpable de crímenes de guerra en un juicio en Kyiv, el primero de este tipo desde que comenzó la invasión.

19 de mayo- La ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk, un importante centro para el Ejército ucraniano, es atacada cada vez más por Rusia, según funcionarios ucranianos.

20 de mayo- Rusia afirma que los últimos combatientes ucranianos se han rendido en la sitiada planta siderúrgica Azovstal en Mariúpol, el último reducto de las defensas de Ucrania en la ciudad ocupada por Rusia. Ucrania aún debe confirmar las afirmaciones de Rusia que, de ser ciertas, marcarían una victoria militar simbólica para Moscú.

21 de mayo- Rusia detuvo las exportaciones de gas natural a Finlandia, según un comunicado de la empresa energética estatal finlandesa Gasum.

22 de mayo- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de bloquear 22 millones de toneladas de alimentos y advierte que los países enfrentarán crisis si no se desbloquean los puertos.

23 de mayo- Zelensky,anunció un control aduanero conjunto "histórico" con Polonia, que dijo que era "el comienzo de nuestra integración en el espacio aduanero común de la Unión Europea".

24 de mayo- Zelensky afirma que Kyiv está dispuesto a realizar un intercambio de prisioneros con Rusia "incluso mañana", al tiempo que pide a los aliados que sigan presionando a Moscú.

25 de mayo- La invasión rusa de Ucrania ha detenido de forma efectiva todo el comercio marítimo en los puertos ucranianos, según documentos de la inteligencia estadounidense recientemente desclasificados, cortando un producto de exportación crítico para Ucrania y arriesgando una crisis alimentaria mundial.

26 de mayo- Varios funcionarios dijeron que Estados Unidos se está preparando para ofrecer sistemas avanzados de cohetes de largo alcance que ahora son la principal solicitud de los funcionarios ucranianos. Un paquete más grande de asistencia militar estadounidense podría anunciarse la próxima semana, dijeron.

27 de mayo- El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, habló con su homólogo ucraniano "para discutir la asistencia de seguridad contínua de EE.UU. a Ucrania" y la seguridad alimentaria mundial.

28 de mayo- Zelensky, ha prometido que Donbás volverá a ser "ucraniano", mientras las fuerzas rusas continúan logrando avances en la región sureste.

29 de mayo- Zelensky, dijo en su discurso nocturno que su país "recuperará todo" de Rusia. "Esto es imperativo", dijo Zelensky, "y es solo cuestión de tiempo. Todos los días a esta misma hora, el tiempo hasta la liberación se acorta. Todo lo que hacemos es para esto".

30 de mayo- La Unión Europea acordó "en principio" una prohibición parcial de las importaciones de petróleo ruso como parte de un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, dijo el jefe del Consejo Europeo. Las importaciones por oleoductos estarían exentas de las sanciones, dijo el presidente de la Comisión Europea.

31 de mayo- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Estados Unidos está proporcionando a Ucrania "sistemas de cohetes y municiones más avanzados" a medida que avanza su guerra con Rusia. Los nuevos sistemas permitirán a Ucrania alcanzar objetivos a 80 kilómetros de distancia, su mayor alcance hasta el momento, dicen funcionarios de la administración estadounidense.

1 de junio- Los datos de UNICEF muestran el impacto inimaginable de la guerra sobre los más indefensos, con al menos 243 niños fallecidos a causa de la invasión rusa y más de 2.200.000 niños refugiados.

2 de junio- Después de 100 días de guerra, alrededor del 20% del territorio de Ucrania ahora está bajo control ruso, dijo el presidente Volodymyr Zelensky, y agregó que la región del Donbás está "casi completamente destruida".

3 de junio- En un mensaje de video, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que los ucranianos han defendido a su país durante 100 días y que "la victoria será nuestra". Ante la perspectiva de un estancamiento prolongado en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados se enfocan en la necesidad de un acuerdo negociado para poner fin a la guerra.

4 de junio- Rusia está luchando por avanzar en sus posiciones en Donetsk, en el este de Ucrania, debido al "agotamiento" y la "baja moral" de las tropas rusas, según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

5 de junio- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que Moscú atacaría nuevos objetivos si Estados Unidos suministra misiles de largo alcance a Ucrania, según los medios estatales rusos.

6 de junio- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky afirma que podría haber más de 2.500 prisioneros de la planta acerera Azovstal en Mariúpol detenidos en las regiones de Donetsk y Luhansk, al este de Ucrania.

7 de junio- La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que, por primera vez desde que Rusia invadió Chernobyl en febrero, se reinició la transmisión de datos sobre radiación en esa planta nuclear.

8 de junio- Los ataques de Rusia en Ucrania continúan, especialmente en la región de Severodonetsk. En ese sentido, el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que se avecina "el invierno más difícil" para su país. También dijo que millones de personas de todo el mundo pueden morir de hambre si Rusia no permite a Ucrania exportar cereales desde sus puertos.

9 de junio- Zelensky, advierte que millones de personas de todo el mundo pueden morir de hambre si Rusia no permite a Ucrania exportar cereales desde sus puertos.

"No podemos exportar nuestro trigo, maíz, aceite vegetal y otros productos que han desempeñado un papel estabilizador en el mercado mundial", dijo según los comentarios preparados de un discurso grabado en video para la Gala Time 100.

10 de junio- El papa francisco y la presidenta de la Comisión Europea se comprometen con los ucranianos y con traer la paz de vuelta a Europa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, intentó justificar la guerra en Ucrania comparándose con un conocido monarca ruso de los siglos XVII y XVIII.

11 de junio- Las fuerzas rusas ahora controlan la mayor parte de Severodonetsk, el epicentro de la sangrienta batalla por la región oriental de Donbás en Ucrania.

12 de junio- Rusia no detiene su ataque sobre Ucrania con el este como objetivo principal, en momentos en que la guerra se acerca a su cuarto mes desde que se inició el 24 de febrero.

13 de junio- Las ciudades gemelas de Severodonetsk y Lysychansk son el epicentro de los combates en el este y los funcionarios ucranianos han dicho que las fuerzas rusas "controlan la mayor parte" de Severodonetsk.

14 de junio- Rusia sigue con su avance en el este de Ucrania, la región considerada "clave" por el propio presidente Volodymyr Zelenski, en un combate que crece día a día y que parece inclinarse en favor de las tropas rusas.

15 de junio- Estados Unidos anunció que proporcionaría US$ 1.000 millones adicionales en ayuda militar a Ucrania para luchar contra Rusia. Se esperaban más anuncios de paquetes de armas y equipos en una reunión de casi 50 países el miércoles, según un alto funcionario de Defensa de Estados Unidos.

16 de junio- Los líderes de Francia, Alemania e Italia visitaron Kyiv como parte de un viaje de alto perfil para suavizar las tensiones sobre lo que los funcionarios ucranianos perciben como un tibio apoyo en su lucha contra Rusia.

17 de junio- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió cumplir con las "tareas" de Rusia en la invasión de Ucrania en un discurso que, según el Kremlin, se retrasó debido a los ataques cibernéticos.

19 de junio- Occidente debe prepararse para una larga guerra en Ucrania mientras Rusia logra avances graduales en una furiosa batalla por controlar el este del país, dijeron el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el primer ministro británico, Boris Johnson.

20 de junio- Dos combatientes voluntarios estadounidenses para Ucrania fueron detenidos por separatistas respaldados por Rusia en Donetsk después de ser capturados por las fuerzas rusas la semana pasada, según los medios estatales rusos. Uno dice que lo golpearon.

21 de junio- Durante un viaje no anunciado a Ucrania el martes, el secretario de Justicia de EE.UU. anunció un equipo de Responsabilidad por Crímenes de Guerra que trabajará para identificar y enjuiciar a cualquier persona que haya cometido crímenes de guerra en aquel país.

22 de junio- Las fuerzas rusas capturan terreno alrededor de Lysychansk, la última ciudad en el este de Luhansk que aún está bajo el control de Ucrania, mientras intensifican el bombardeo de la región.

23 de junio- Los líderes de la UE acordaron otorgar a Ucrania y Moldavia el estatus de candidatas. "Convenio. #EUCO acaba de decidir el estatus de candidato a la UE para Ucrania y Moldavia. Un momento histórico”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en Twitter.

24 de junio- Se cumplen exactamente cuatro meses desde que Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania y Rusia está a punto de tomar definitivamente la ciudad de Severodonetsk, clave para tomar el control del este del país. Además, las fuerzas rusas también lograron avances y reclamaron el control de dos pueblos al sur de las ciudades vecinas de Donbás y Lisichansk.

25 de junio- La ciudad ucraniana de Severodonetsk está "completamente bajo ocupación rusa" después de meses de lucha.

26 de junio- Rusia atacó la capital ucraniana de Kyiv con una serie de ataques con misiles este domingo, mientras los líderes de los países del G7 se reúnen en Alemania para el primer día de su cumbre anual.

27 de junio- Representantes ucranianos solicitaron una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir los ataques aéreos rusos más recientes en suelo ucraniano que resultaron en varias muertes de civiles y varias docenas de heridos.

28 de junio- Turquía acordó apoyar las solicitudes de membresía de Finlandia y Suecia en la OTAN, confirmó el gobierno turco.

29 de junio- La OTAN invitó formalmente a Finlandia y Suecia a unirse a la alianza militar. Se espera que los líderes de la alianza anuncien un fortalecimiento significativo de las fuerzas a lo largo de su borde oriental, y el presidente de EE.UU., Biden, revelará una postura de fuerza estadounidense mejorada en Europa.

30 de junio- La cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Madrid, España, fue noticia al renovar su enfoque para abordar la guerra de Rusia en Ucrania y China como amenaza. El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo que estos acontecimientos demuestran que la alianza militar liderada por EE.UU. está "avanzando hacia un lugar que refleja las realidades del segundo cuarto del siglo XXI".

1 de julio- Las fuerzas rusas han abandonado la Isla de la Serpiente en el mar Negro, después de que Ucrania dijera que había llevado a cabo una "operación notable".

2 de julio- Funcionarios estadounidenses dicen que un trío de intentos de asesinato contra funcionarios prorrusos en las últimas dos semanas sugiere un floreciente movimiento de resistencia contra las autoridades prorrusas que ocupan partes del sur de Ucrania.

3 de julio- Rusia tomó el control de Lysychansk, la última ciudad de la región de Luhansk, en el este de Ucrania, que aún estaba bajo control ucraniano.

4 de julio- La fiscalía regional de Zaporiyia puso en marcha este lunes una investigación penal sobre el robo de más de 400 toneladas de granos y semillas de girasol de una agroindustria ucraniana en la región del sureste, según el comunicado publicado en la página web de la fiscalía regional.

5 de julio- El presidente Volodymyr Zelensky dijo en una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania que el trabajo requerido era una "tarea común" del mundo democrático. Las pérdidas de infraestructura de Ucrania ascienden a más de US$ 100.000 millones, según su primer ministro.

6 de julio- Los funcionarios ucranianos instan a cientos de miles de personas a evacuar la región oriental de Donetsk, mientras las fuerzas rusas y separatistas apuntan a sus principales ciudades, Sloviansk y Kramatorsk.

7 de julio- Rusia avanza en el Donbás mientras que Ucrania golpea en otras áreas para defender su territorio.

8 de julio- Mientras las fuerzas rusas avanzan hacia Donetsk, más de 40 ciudades y pueblos en el Donbás han sido atacados en las últimas 24 horas, de acuerdo con el ejército de Ucrania.

9 de julio- Boris Johnson ha sido uno de los partidarios más vocales de Ucrania en su intento de defenderse contra el ataque no provocado de Rusia, y su partida suscitó temores de que el apoyo del Reino Unido al país podría comenzar a disminuir.

10 de julio- Un edificio residencial de la ciudad de Chasiv Yar fue alcanzado en un momento en el que Rusia volvió a intensificar su asalto a ciudades y pueblos del este de Ucrania, en un intento de hacerse con el control de toda la zona de Donbás.

11 de julio- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que simplifica el proceso de obtención de la ciudadanía rusa para todos los residentes de Ucrania.

12 de julio- Los servicios de inteligencia estadounidenses recientemente desclasificados indican que se espera que Irán suministre a Rusia "cientos" de aviones no tripulados.

13 de julio- El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acogió con satisfacción las señales de progreso en las conversaciones mediadas por la ONU y Turquía para garantizar el paso seguro de los buques mercantes dentro y fuera de los puertos ucranianos.

14 de julio- Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU acordaron formar un centro de coordinación conjunto para garantizar la seguridad de las exportaciones de granos de Ucrania a través del Mar Negro luego de las conversaciones en Estambul, dijo un asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

15 de julio- Más de 40 asentamientos en el sur de la región de Jersón vuelven a estar bajo control ucraniano, según un funcionario.

16 de julio- El ejército ucraniano rechazó los avances rusos en Donetsk, mientras continúa la sangrienta batalla por el control en la región oriental de Donbás.

17 de julio- Ucrania está recopilando evidencia del daño ecológico de la invasión de Rusia, con la esperanza de algún día llevar esos casos a la Corte Penal Internacional y, en última instancia, hacer que Moscú pague.

18 de julio- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, suspendió a su fiscal general y al jefe del Servicio de Seguridad del Estado (SBU), cuestionando sus cualidades de liderazgo y acusando a muchos de sus subordinados de traición y colaboración con Rusia.

19 de julio- En un viaje de alto perfil a EE.UU., la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, se reunió con la primera dama de EE.UU., Jill Biden, en la Casa Blanca.

20 de julio- Funcionarios ucranianos dicen que la afluencia de armas occidentales está cambiando el equilibrio en el campo de batalla. CNN ha identificado casi 20 ataques muy por detrás de las líneas rusas en lo que va de mes, algunos de los cuales causaron grandes explosiones y múltiples detonaciones.

21 de julio- A penas un día después de que la Unión Europea anunciara planes para racionalizar el gas, el gigante energético estatal ruso Gazprom reanudó los envíos de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 hacia Alemania.

22 de julio- Mientras las tropas rusas intentan avanzar en el este y en el sur de Ucrania, el jefe del servicio de inteligencia del Reino Unido afirmó que Rusia está perdiendo fuerza bélica.

23 de julio- La embajadora de EE.UU. en Ucrania, Bridget A. Brink, calificó el ataque con misiles rusos en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa como "escandaloso", y dijo que el Kremlin continúa "armando" los alimentos y debe rendir cuentas.